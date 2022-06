Börneckes Feuerwehr-Kameraden haben endlich Platz in der Fahrzeughalle

Börnecke - Es war ein im wahrsten Sinne einschneidendes Ereignis in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Börnecke: Mit einem beherzten Scherenschnitt hat die zehnjährige Lea am Freitagabend das neu errichtete Feuerwehrgerätehaus offiziell zur Nutzung freigegeben. In die Freude der Kameraden mischte sich aber auch ein bisschen Wehmut, wie Wehrleiter Stefan Spillker bekannte: „Wir verlassen am heutigen Tage unser altes, geliebtes Spritzenhaus. Ein fast 150-jähriges Haus, das viele Generationen von Kameraden aufgenommen, geprägt und dazu beigetragen hat, dass sie zu gut ausgebildeten und stets bereiten Feuerwehrleuten wurden“, sagte er vor den zahlreichen Festgästen. Die sich häufenden Reparaturen, die Enge, der Mangel an zeitgemäßer Technik habe nicht zuletzt dazu geführt, die Truppe zusammenzuschweißen.