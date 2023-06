Brand am Brocken: Feuerwehren aus dem Harz bekämpfen erneutes Feuer

Feuerwehren sind erneut am Brocken im Einsatz.

Brocken (vs) - Alarm für die Feuerwehren in Wernigerode: Nach Auskunft der Einsatzleitstelle des Landkreises Harz ist

am Freitagmittag (16. Juni) am Brocken erneut ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte soll es sich um die gleiche Stelle handeln, an der es vor knapp zwei Wochen brannte.