In einem Einkaufsmarkt in Blankenburg ist ein Geldautomat gesprengt worden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Blankenburg (vs) l Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in einem Einkaufsmarkt in der Lerchenbreite in Blankenburg einen Geldautomaten in die Luft gesprengt. Nach ersten Informationen der Polizei am Morgen kam es dabei auch zu einem Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden musste.

Wie viel Schaden angerichtet wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter 03941/674293 entgegen.