In einer Küche ist am ersten Weihnachtsfeiertag ein Feuer ausgebrochen.

Brand in der Breiten Straße

Feuerwehreinsatz in Wernigerode

Wernigerode. - Feuer in der Breiten Straße: Am ersten Weihnachtsfeiertag ist die Wernigeröder Feuerwehr zu einem Brandeinsatz im Stadtzentrum ausgerückt.

Um 9.36 Uhr ging der Alarm ein. In einem Mehrfamilienhaus brannte es in der Küche, berichtet die Feuerwehr im sozialen Netzwerk Facebook. Im dritten Obergeschoss war durch einen technischen Defekt an einem Cerankochfeld eine Stichflamme hochgeschossen.

Der Bewohner hatte das Feuer mit einem Pulverlöscher schon gelöscht, bevor die Brandschützer eintrafen. Diese kontrollierten den Herd anschließend auf Glut und mögliche Brandnester, nach 30 Minuten wurde der Einsatz.