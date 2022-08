Brandserie: Harzer Feuerwehr muss an mehreren Orten gleichzeitig löschen

Königshütte/Lüttgenrode - Alarm in mehreren Ecken des Harzes: Rund 170 Feuerwehrwehrleute aus vielen Orten des Landkreises sind am Dienstagnachmittag (9. August) zu Feldbränden ausgerückt. Allein auf einer Wiese zwischen den Oberharz-Orten Elbingerode und Königshütte standen rund zehn Hektar Vegetation in Flammen, berichtet Einsatzleiter Jörg Großhennig.