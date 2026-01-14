Immer wieder lösen Brockenwanderer im Harz mit absoluter Ignoranz und Leichtsinnigkeit aufwändige und oft riskante Rettungseinsätze aus. Wer alle Warnungen ignoriert, sollte dafür zur Kasse gebeten werden.

Kommentar zur Kostenfrage bei Rettungsaktion auf Brocken: Leichtsinn muss bestraft werden

Es sei ein hohes Gut und der Stadt Wernigerode wichtig, dass Menschen im Notfall ohne Sorge vor möglichen Kosten Hilfe anfordern können: Es ist grundsätzlich löblich und richtig, dass die Verantwortlichen im Rathaus die Menschenrettung über die Kostenfrage stellen. Zumal es so auch gesetzlich vorgesehen ist.