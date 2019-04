Chart-Stürmer Max Giesinger lädt 250 Fans zum exklusiven Konzert ein - Höhenluft inklusive.

Brocken l Er lacht, er witzelt, er flirtet. Max Giesinger fühlt sich sichtlich wohl auf der kleinen Bühne im Goethtesaal auf dem Brocken. „Das ist schon fast rekordverdächtig“ – an einem höheren Ort sei wohl noch nie aufgetreten, scherzt er am Gründonnerstag zwischen den Songs. Akustische Versionen seiner bekannten Hits wie „80 Millionen“ und neuen Liedern wie Album „Die Reise“.

Lässig mit Jeansoutfit, weißen Turnschuhen und Ringelsocken steht er auf der Bühne, springt mal herunter, um durch die Zuschauerreihen zu laufen. Er spielt Keyboard und Gitarre, aml sanft und melancholisch, mal verbreitet er Partystimmung. Und der 30-Jährige hat sich musikalische Verstärkung mitgebracht: Steffen Graef, sein bester Freund. „Wir haben vor zehn Jahren als Straßenmusiker angefangen“, berichtet Giesinger.

Seitdem ist viel passiert: Er nahm an der ersten Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“ teil, feiert Chart-Erfolge, coacht im Fernsehen mittlerweile selbst junge Talente und füllt große Hallen. Dabei, stellt er während des Konzerts fest, hat die intime Atmosphäre bei kleinen Veranstaltungen auch ihren Reiz. Lediglich 250 Gäste sind im Saal. „Das könnten wir eigentlich jede Woche machen – aber beim nächsten Mal wird gelaufen“, sagt Giesinger augenzwinkernd. Radio SAW hat die exklusive Veranstaltung organisiert. Die Tickets gab es nicht zu kaufen, nur zu gewinnen. Auch bei der Harzer Volksstimme. Sechs Leser hatten das Glück, gemeinsam mit Max Giesinger in das Osterwochenende zu starten. Und das Konzert ist nicht der einzige Gewinn. Mit den Harzer Schmalspurbahnen geht es rauf zum Konzert und im Sonnenuntergang zurück nach Wernigerode – aber erst, nachdem jeder der Konzertbesucher ein Foto mit dem Musiker gemacht hat.

Tatort-Star gibt Konzert auf dem Brocken Schierke (sr) l Jan-Josef Liefers und die Band Radio Doria rockten den Brocken. Seinen weißen Kittel, den Liefers als Tatort-Pathologe trägt, tauschte er gegen Jeans und stellte den 200 Fans beim radio SAW-Hörerkonzert das neue Album "2 Seiten" vor. SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



SAW-Hörerkonzert auf dem Brocken mit Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Foto: Sa...



Clueso-Konzert auf dem Brocken Wernigerode/Magdeburg (ka) l Der Musiker Clueso hat am Mittwochabend mit Gitarrist Tim Neuhaus ein exklusives Konzert auf dem Brocken gegeben. Die rund 250 Gäste, die in den Genuss dieses besonderen Abends kamen, wurden mit der Brockenbahn auf die Bergspitze gebracht. Karten für das Konzert waren nicht im Handel erhältlich, sie konnten nur bei Radio SAW gewonnen werden. Hörerkonzert auf dem Brocken mit Clueso. Foto: Sandra Reulecke



SAW-Brockenkonzert mit Clueso. Foto: Karolin Aertel



Tim Neuhaus begleitet Clueso beim Brockenkonzert. Foto: Karolin Aertel



SAW-Brockenkonzert mit Cluesos. Foto: Karolin Aertel



Sie waren beim Brockenkonzert mit Clueso dabei. Foto: Karolin Aertel



Clueso-Fans fahren zum Brockenkonzert. Foto: Karolin Aertel



Clueso-Fans auf dem Weg zum Brockenkonzert. Foto: Karolin Aertel



Sie waren beim Clueso-Konzert auf dem Brocken dabei. Foto: Karolin Aertel



Clueso spielte ein exklusives Konzert auf dem Brocken. Foto: Karolin Aertel



Waren beim Clueso-Konzert auf dem Brocken dabei. Foto: Karolin Aertel



Waren beim Clueso-Konzert auf dem Brocken dabei. Foto: Karolin Aertel



SAW-Brockenkonzert mit Clueso. Foto: Karolin Aertel



SAW-Brockenkonzert mit Clueso. Foto: Karolin Aertel



SAW-Brockenkonzert mit Clueso. Foto: Karolin Aertel



SAW-Brockenkonzert mit Tim Neuhaus. Foto: Karolin Aertel



SAW-Brockenkonzert mit Clueso. Foto: Karolin Aertel



SAW-Brockenkonzert mit Clueso. Foto: Karolin Aertel



SAW-Brockenkonzert mit Clueso und Tim Neuhaus. Foto: Karolin Aertel



SAW-Brockenkonzert mit Clueso und Tim Neuhaus. Foto: Karolin Aertel



SAW-Brockenkonzert mit Clueso. Foto: Karolin Aertel



Clueso. Foto: Karolin Aertel



Sie haben die Eintrittskarten für das Clueso-Konzert bei der Volksstimme gewonnen: Susanne M...



Hörerkonzert auf dem Brocken mit Clueso. Foto: Sandra Reulecke



Die Volksstimme-Leserinnen Grit Hildebrand und Stephanie Hentrich freuen sich über Poster, d...



Mit den Harzer Schmalspurbahnen ging es für die 200 Fans hoch zum Brocken. Foto: Sandra Reul...



Stefanie Schlegel (links) aus Weißwasser hatte schon das zweite Mal Glück bei der SAW-V...



Schneballschlacht auf dem Brocken nach dem Hörerkonzert mit Clueso. Foto: Sandra Reulecke



Mal sehen, wann der gebürtige Baden-Württemberger das nächste Mal den Brocken stürmt. Denn offensichtlich ist er Wiederhohlungstäter: Am Ostermontag vor zwei Jahren gab Giesinger ein Open-Air-Konzert im Biergarten von Brockenwirt Daniel Steinhoff.