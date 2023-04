Bauarbeiten in Darlingerode Brücke im Nordharz wird Baustelle: Sperrungen und Einschränkungen für Autofahrer

An der Brücke, die am Darlingeröder Feuerwehr-Gerätehaus über die Bahngleise führt, sind Bauarbeiten geplant. Diese sollen am 17. April beginnen und beinhalten eine sogenannte Kappensanierung des Bauwerks.