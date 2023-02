Was Ortschaftsrat und Vereine in Trautenstein vorhaben und wo gebaut wird, verrät Ortsbürgermeisterin Heidrun Meyer (parteilos) im Volksstimme-Gespräch.

Die Rappbodebrücke an der Sägemühlenstraße in Trautenstein soll 2024 saniert werden.

Volksstimme: Frau Meyer, welche Höhepunkte hatte das Jahr 2022 in Trautenstein zu bieten?Meyer: Sobald wir durften, haben wir wieder Veranstaltungen organisiert. Auftakt war ein Muttertagskonzert mit der Gruppe Capriccio. Es war sehr schön, die Besucher waren aber nach der Corona-Zeit noch ein wenig verhalten. Im Sommer konnten wir wieder unser sehr beliebtes Schützenfest feiern. Trotz der Vollsperrung der B242 kamen viele Besucher, so dass es zu einem gelungenen Wochenende wurde. Im November haben wir das zuvor verschobene Gastspiel der Kabarettistin Tatjana Meissner nachgeholt, was viele Besucher ins Dorfgemeinschaftshaus zog. Im November durfte der Förderverein der Feuerwehr endlich wieder die überaus gut besuchte und im gesamten Oberharz beliebte Disco organisieren, die auch in diesem Jahr wieder geplant ist. Im Advent gab es ein Weihnachtskonzert mit der Gruppe Capriccio in der Kirche, das von vielen Besuchern als gute Einstimmung in die Weihnachtszeit angenommen wurde. Es folgten die traditionellen Weihnachtsveranstaltungen wie Seniorenweihnacht, Brunnenfest, Waldweihnacht und Krippenspiel.