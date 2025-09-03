Hinter dem Neuen Rathaus in Wernigerode sorgt eine kleine Stahlbrücke für Verwunderung. Sie führt auf eine umzäunte Brachfläche und wirft Fragen nach möglichen Bauplänen und Kosten auf. Doch die Stadt hat eine überraschende Erklärung.

Rätselhafte Brücke in Wernigerode: Was steckt hinter dem Bauwerk am Neuen Rathaus?

Wernigerode. - Scheinbar führt sie ins Nichts: Eine kleine Stahlbrücke verbindet seit Kurzem den Parkplatz hinter dem Neuen Rathaus an der Schlachthofstraße in Wernigerode mit einer umzäunten Brachfläche an der Straße Im Stadtfelde. Das Bauwerk sorgt für Fragen bei Anwohnern, ob an der Stelle ein neues Bauprojekt geplant ist. Eine Frau aus der Nachbarschaft befürchtet gar, dass Geld aus der klammen Kasse der Harz-Stadt verschwendet wird.