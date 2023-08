Der erste Abschnitt ist fertig, die Bundesstraße 27 in Elend wird andernorts weiter saniert. Vor dem Festival Rocken am Brocken ist der Weg für Tausende Gäste frei.

Bundesstraße frei vor Festival Rocken am Brocken in Elend

Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 27 in Elend gehen im zweiten Bauabschnitt weiter.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elend - Geschafft! Der Kreisverkehr in Elends Ortsmitte ist wieder ohne Hindernisse befahrbar – wie angekündigt vor Beginn des Musikfestivals Rocken am Brocken, bei dem ab Donnerstag, 3. August, wieder Tausende Besucher erwartet werden. Ab Dienstag, 1. August, wandern die Bauarbeiter, die die Bundesstraße 27 in dem Oberharz-Ortsteil erneuern, zum nächsten Abschnitt des Sanierungsmarathons. Dieser hatte zum Start Mitte Juni für zahlreiche Irritationen in der Einwohnerschaft gesorgt (die Volksstimme berichtete).