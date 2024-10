17-jähriges Sprachtalent aus dem Harz beherrscht fünf Fremdsprachen: Warum ihr das Lernen so leicht fällt

Elena-Isabela Stoica hat erfolgreich am Finale des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen teilgenommen.

Wernigerode/Heimburg. - Sie gehört zu den Besten Deutschlands. Elena-Isabela Stoica hat am Finale des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen bei Berlin erfolgreich teilgenommen. Die Schülerin des Gymnasiums Wernigerode hat in allen Wettbewerbssparten in Englisch und Spanisch die Jury überzeugt.