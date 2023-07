Zehn Tage hat Langeln seine Gründung vor 950 Jahren gefeiert. Höhepunkt war am Sonnabend der große Festumzug, der einige tausend Besucher in den Ort lockte.

Der Festumzug durch den Ort war am Sonnabend der Höhepunkt der 950-Jahr-Feier in Langeln. Rund 400 Mitwirkende und einige Tausend Zuschauer hatte der bunte Zug. Mit dabei war auch wieder Lämmchen Hannibal.

Langeln - So ein Fest hat Langeln noch nicht gesehen: Ausgiebig ist das 950-jährige Bestehen des Nordharz-Ortsteils in den vergangenen Tagen gefeiert worden. Besonders gelungen, so die einhellige Meinung der Besucher, war der Festumzug am Sonnabend. Mehr 400 Laiendarsteller aus dem Ort sowie aus den Nachbardörfern bildeten in bunten Kostümen die geschichtliche Entwicklung von Langeln ab und zeigten damit auch ein Spiegelbild der Entwicklung der gesamten Nordharzer Region.