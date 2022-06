Bürgermeister gesucht: Acht Kandidaten wollen ins Rathaus Wernigerode

Insgesamt acht Kandidaten gehen am 3. April bei der Wahl des künftigen Oberbürgermeisters in Wernigerode an den Start. Der Wahlausschuss hat alle Bewerber formell zugelassen. Wer sind die Acht, die den scheidenden Amtsinhaber Peter Gaffert beerben wollen?

Wer folgt Amtsinhaber Peter Gaffert bei der Oberbürgermeisterwahl am 3. April ins Rathaus? Acht Männer sind nunmehr ganz offiziell am Start.

Wernigerode - Der Job als oberster Behördenchef im Wernigeröder Rathaus ist augenscheinlich heiß begehrt: Insgesamt acht Kandidaten wollen auf dem Sessel, den der parteilose Amtsinhaber Peter Gaffert am 31. Juli verlässt, weil er keine dritte Amtszeit anstrebt, in den kommenden sieben Jahren Platz nehmen. Nachdem sieben Interessenten mitunter schon vor Monaten als Bewerber ins Rampenlicht getreten sind, ist mit der Zulassung der Kandidaten am Montag ein achter Name bekannt geworden.