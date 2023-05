Wenn es nach Christin Holuba geht, sollen Jugendliche und andere Interessensgruppen in den kommenden Jahren mehr Mitspracherecht für politische Entscheidungen in Ilsenburg erhalten.

Ilsenburg - Gewinnt sie die Bürgermeisterwahl in Ilsenburg, wird die Digitalisierung in der Verwaltung und der Ratsarbeit eine ihrer ersten Prioritäten sein, kündigt Christin Holuba an. Das sei ein wichtiger Schritt, um die Bürger besser am politischen Geschehen teilhaben zu lassen und ihr Interesse dafür zu wecken. „Wie oft werden wirklich wichtige Themen in Stadtratssitzungen besprochen und kaum ein Bürger nimmt an der Sitzung teil?“, sagt sie. „Wir müssen uns fragen, woran das liegt und wie wir das ändern können.“