Bus schon weg? HVB‑Tafeln sorgen für Verwirrung in Wernigerode – und bald für Klarheit

Wernigerode. - Ist der Bus schon vorzeitig abgefahren? Diese Frage stellen sich viele Fahrgäste beim Blick auf die Live-Anzeigetafeln der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) am Hauptbahnhof und an den Altstadt-Passagen in Wernigerode. Auf das Problem machte Detlef Rothert aus Reddeber kürzlich im Kreistag aufmerksam.