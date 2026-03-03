weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  ÖPNV im Harz: Bus schon weg? HVB‑Tafeln sorgen für Verwirrung in Wernigerode – und bald für Klarheit

Anzeigetafeln, die ihrer Zeit voraus sind: Warum Busfahrgäste in Wernigerode oft ins Grübeln kommen – und wie die Harzer Verkehrsbetriebe das Problem nun lösen.

Von Holger Manigk 03.03.2026, 10:15
Die Anzeigetafeln an der Haltestelle Rendezvous mitten in Wernigerode stiften Verwirrung bei Bus-Fahrgästen der Harzer Verkehrsbetriebe.
Wernigerode. - Ist der Bus schon vorzeitig abgefahren? Diese Frage stellen sich viele Fahrgäste beim Blick auf die Live-Anzeigetafeln der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) am Hauptbahnhof und an den Altstadt-Passagen in Wernigerode. Auf das Problem machte Detlef Rothert aus Reddeber kürzlich im Kreistag aufmerksam.