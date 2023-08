Das Harzklinikum hat einen Chefarzt an die Ameos-Gruppe verloren: Markus Hermsteiner, bislang Chef der Frauenklinik, ist dort für die Region Ost zuständig. Was der Wechsel für das Harzklinikum bedeutet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt/Wernigerode - Der bisherige Chefarzt der Frauenklinik am Harzklinikum in Wernigerode, Dr. Markus Hermsteiner, ist als Ärztlicher Zentrumsleiter zu den Ameos-Ost-Klinika gewechselt. Der Privatdozent übernehme dort die Verantwortung für die Kliniken für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in der gesamten Region Ameos Ost, teilt das Unternehmen mit. Zu Ameos Ost gehörten 18 Einrichtungen an landesweit elf Standorten.