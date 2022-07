Chor: Friday Singers in Tanne sind begeistert vom gemeinsamen Singen

Tanne - Manchmal muss man der Tradition untreu werden. Die Tanner Friday Singers, vor zehn Jahren an einem Freitagabend gegründet, führten lange Zeit stolz ihren Probentermin im Namen – bis die Corona-Pandemie sie zur Flexibilität zwang. So kommt es, dass die Sängerinnen und ihr Chorleiter Dennis Fieber am Donnerstag das Glas auf ihre ersten zehn Jahre erheben.