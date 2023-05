In Ilsenburg wird am 4. Juni 2022 der Bürgermeister gewählt - beziehungsweise Bürgermeisterin: Christin Holuba geht für die SPD ins Rennen. So tickt die Kandidatin.

Ilsenburg - Christin Holuba will es wissen. Sie tritt gegen Amtsinhaber Denis Loeffke bei der Ilsenburger Bürgermeisterwahl an. Was motiviert die Sozialdemokratin, eine politische Newcomerin, zu diesem Schritt? „Ich habe letztes Jahr für mich festgestellt, dass Ilsenburg zwar ein wunderschöner Ort ist, es aber dennoch an vielen Stellen Verbesserungspotenzial gibt“, erläutert sie. „Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Ilsenburg noch besser wird.“