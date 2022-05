Corona: Schneller impfen, mehr testen im Harzkreis

Halberstadt/mz - Vor allem soll es darum gehen, gefährdete Personengruppen besser zu schützen: Von den 66 Neuinfektionen, die der Kreisverwaltung am Mittwoch, 3. November 2021, gemeldet wurden, seien 21 in einem Pflegeheim registriert worden, so der Landrat. Die zwei 46 und 57 Jahre alten Menschen, die zuletzt im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben seien, seien ungeimpft gewesen. Auf diese Punkte setzen Balcerowski und die Verantwortlichen in der Kreisverwaltung: