Mitarbeiterin Nicole Rebl nimmt am Fenster der Apotheke im Nordharz-Center in Blankenburg einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Matthias Bein/dpa

Nachdem in Blankenburg bislang der Corona-Impfstoff von Biontech zum Einsatz kam, soll es mit Moderna weitergehen.

Blankenburg (vs) l Alle Blankenburger mit Geburtsdatum bis einschließlich April 1936 haben inzwischen ein Angebot zur Corona-Impfung unterbreitet bekommen. Das teilt eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Begonnen worden sei mit dem Geburtsjahrgang 1919.



Das Impfzentrum des Harzkreises in Quedlinburg habe der Stadt bis zum Donnerstag vier Impfreihen für über 80-Jährige zur Verfügung gestellt. An zwei Terminen für Erst-impfungen seien 204 Dosen des Stoffs von Biontech verabreicht worden. „Zwei weitere Termine folgen bis zum Osterwochenende mit weiteren 204 Impfdosen“, verspricht die Verwaltung. Laut Impfzentrum des Landkreises werde ab Montag, 29. März, Moderna-Impfstoff verwendet.



Weitere Impftermine habe die Blütenstadt bislang nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Sobald diese „vorliegen, werden die weiteren Jahrgänge eingeladen“, heißt es aus dem Rathaus weiter. Im Impfzentrum im Sportforum würden an verschiedenen Tagen Mitarbeiter besonderer Berufsgruppen und Feuerwehrleute mit rettungsdienstähnlichen Tätigkeiten ihre Impfungen erhalten.



Patienten sollen bei Hausärzten nachfragen

Wer Anspruch auf eine Immunisierung habe, könne sich über die Internetseite www.impfterminservice.de für einen Termin bei den Impfzentren bewerben, empfiehlt die Stadtverwaltung. Ob Impfungen über Hausärzte sind, sollten Patienten in der jeweiligen Praxis direkt erfragen.



Unterdessen bietet die Apotheke im Nordharz-Center täglich Schnelltests an. Das Team um Leiterin Susanne Bormann bittet um Terminreservierung im Netz. Telefonisch sind die Mitarbeiter unter (0 39 44) 3 69 46 60 erreichbar. „Darüber hinaus wird nach Ostern ein privater Betreiber ein Testzentrum in Blankenburg einrichten“, ergänzt die Sprecherin der Stadtverwaltung.



Sogenannte PCR-Tests bieten die hausärztlich tätige Internistin Susanne Perpeet-Kas-per und die Kinder- und Jugendmedizinerin Ilka Niemeyer in Blankenburg und der Allgemeinmediziner Henrik Straub in Derenburg an. Um telefonische Voranmeldung wird jeweils gebeten. Eine Übersicht über alle Test-Praxen und -Stationen sowie Fieberambulanzen im Harz und in Sachsen-Anhalt ist auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt zu finden.