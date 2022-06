Corona-Welle nach Schützenfest in Langeln - Hängen Fest und Infektionen zusammen?

Nach dem Schützenfest in Langeln sind viele Corona-Fälle bei Teilnehmern diagnostiziert worden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Infektionen und Fest zusammenhängen.

Langeln (nhm) - Nach zwei Jahren Pause fand in Langeln das Schützenfest wieder statt. „Es war sehr deutlich, dass alle große Lust zum Feiern hatten“, resümierte Tino Krosch im Namen des Vorstandes der Schützengesellschaft Langeln. Doch an jenem Wochenende vom 10. bis 12. Juni „feierte“ wohl jemand mit, den niemand eingeladen hatte. Schon wenige Tage nach dem Fest stieg die Zahl der Covid 19-Infektionen nach Angaben des Gesundheitsamtes des Harzkreises „auffällig an“. „Nachgewiesen wurde eine Corona-Infektion in der Woche nach dem Fest bei mindestens 39 Einwohnern des Ortes“, teilte das Kreis-Gesundheitsamt über die Pressestelle mit. Die Zahl der tatsächlichen Infektionen dürfte erfahrungsgemäß höher liegen.