Das Brocken-Plateau ist ein Anziehungspunkt für Touristen. Wenn der Brockengarten am Montag eröffnet, kommt ein weiteres Highlight hinzu. Symbolfoto: Swen Pförtner/dpa

Die Eröffnung des Brockengartens musste wegen der Corona-Krise verschoben werden. Ab Montag ist der botanische Garten geöffnet.

Wernigerode (dpa) l Der botanische Garten auf dem Brocken öffnet von Montag an wieder für Besucher. Gäste müssten sich künftig vorab für einen Besuch anmelden, wie die Nationalparkverwaltung Harz am Freitag in Wernigerode mitteilte. Ein Brockengärtner führe die Interessierten anschließend über das Gelände mit seinen rund 1500 teilweise sehr seltenen oder vom Aussterben bedrohten Pflanzenarten aus allen Hochgebirgen der Welt.

Ab dem 1. Juli sei auch an Wochenenden und Feiertagen wieder eine Führung mit einem Ranger über den Brocken möglich. Die Exkursion rund um die Brockenkuppe dauere eine Stunde und müsse ebenfalls vorab angemeldet werden. Die Teilnehmerzahl sei begrenzt, hieß es.

Wegen der Corona-Krise musste der Termin für die Öffnung des Brockengartens verschoben werden. Im vergangenen Jahr besuchten rund 5000 Menschen das Pflanzenareal auf dem höchsten Harzgipfel.