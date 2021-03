Ralf Melzer traf der Lockdown hart. Der Betreiber des Schaubergwerks Büchenberg hofft, dass er Ostern wieder öffnen kann.

Elbingerode l Es war am 18. März 2020: An diesem Tag hat Melzer das Licht im Schaubergwerk ausgeschaltet und seitdem nur sporadisch hin und wieder geöffnet. „Immer zwischen den Lockdowns. Wir haben versucht, den Betrieb einigermaßen aufrecht zu halten, was aber nicht annähernd wirtschaftlich war“, erklärt der 59-Jährige. Mit einem Team aus drei fest angestellten Mitarbeitern und Saisonkräften betreibt er die ehemalige Eisenerzgrube als Besucherbergwerk.



Und das tat er, soweit es möglich war, auch in der Pandemie. 2020 hätten die Besucherzahlen mit rund 23.000 Gästen zwar das Vorjahresniveau erreicht. Die Grundlage des Unternehmens seien aber die zahlreichen gastronomischen Veranstaltungen. Feiern und die als Tzscherperessen bekannten und bei Besuchern äußerst beliebten rustikalen Bergmannsmahlzeiten unter Tage würden den größten Anteil daran haben, dass schwarze Zahlen in den Büchern stünden. „Allein in diesem Bereich mussten wir Stornierungen hinnehmen, die Einnahmen von rund 80.000 Euro bedeutet hätten. Nur mit dem normalen Besucherverkehr ist das nicht aufzufangen“, bedauert Melzer, der nach dem ersten Lockdown vorübergehend sogar Hartz IV beantragen musste.



Seine Mitarbeiter habe er in Kurzarbeit schicken müssen. Besonders tragisch sei es in dieser Zeit gewesen, dass auch seine Frau ihr Geschäft habe schließen müssen und sie sich beruflich anderweitig orientiert habe.



Rettung durch Tagesbesuch

Über Wasser halten konnte sich das Schaubergwerk ausschließlich durch die Tagesbesucher – aber eben nur gerade so, und das trotz des großen Besucherzuspruchs von 23.000. „Die Zahl täuscht. Viele sind aber nur deshalb gekommen, weil das Reisen eben nicht erlaubt war und somit der ,Heimaturlaub’ für die Allermeisten die einzige Alternative darstellte. Das wird sich nach den Lockerungen bestimmt wieder ganz anders darstellen.“



Führungen habe es wegen der einzuhaltenden Abstandsregelungen von mindestens 1,50 Meter aber nicht gegeben. „Das funktioniert bei Gruppen bis zu 50 Personen auch gar nicht. Wenn ich den ersten fünf Leuten hier oben am Stollenmundloch etwas erkläre, wären die letzten ja noch unten in der Grube. Und da wir keine Führungen anbieten durften, konnten wir natürlich auch die Eintrittspreise so erst einmal nicht mehr vorhalten. Das wird vorerst auch so bleiben, wenn wir denn mal wieder öffnen dürfen.“



Licht im Tunnel habe es trotzdem gegeben. So habe er während der Lockdowns Unterstützung von mehreren Seiten erfahren, so beispielsweise seitens der Stadt Oberharz am Brocken. „Die haben sofort und unbürokratisch die Pacht gestundet und diese bis Juni auch erst einmal ausgesetzt. Aber auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg, von der ich bisher eigentlich außer meiner Mitgliedschaft dort nicht viel gehört und die ich bisher auch nicht in Anspruch genommen hatte, stand und steht mir nach wie vor zur Seite. Ich war wirklich überrascht. Das war in vielen Belangen, angefangen von der Beantragung von Hilfen bis hin zu vielen anderen Dingen, wirklich sehr nützlich.“



Schließzeit genutzt

Bei all den Sorgen und Existenzängsten, die Melzer zurzeit umtreiben: Die Zeit hat der Unternehmer nicht ungenutzt verstreichen lassen. Mächtig gewerkelt wurde nämlich trotzdem. Auch wenn er so manchen Tag nur vorbeigeschaut hat, um Kater Hänsel und Katze Gretel, die beide seit Jahren das gesamte Areal von Mäusen frei halten, zu füttern.



Derweil wurden aber auch neue Geländer angebracht, die gesamte Beleuchtung, die noch nicht auf LED umgestellt wurde, auf den neuesten Stand gebracht. Gemeinsam mit Helfern der Elbingeröder Bergbaufreunde hat er zudem zwei neue Attraktionen vorbereitet. Ein so genanntes Himmel- und ein Steilbohrgerät, wie sie es so noch nicht für den Besucherverkehr im Schaubergwerk hatten, wurden aufgestellt.



Die sollen möglichst schon zu Ostern die Besucher erfreuen. „Wenn uns dieses Geschäft auch noch wegbricht, weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Dann wird für uns existenziell. Wir können nur hoffen. Es muss einfach weitergehen.“