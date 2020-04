Unter der Corona-Pandemie haben auch die Feuerwehren zu leiden. Die Stapelburger Brandschützer hatten dabei eine Idee.

Stapelburg l Der Freitag ist in Stapelburg seit vielen Jahren der Trefftermin für die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr. Dann ist Dienstabend, es wird sich weitergebildet, die Technik gewartet und auch mal ein Bierchen zum Abschluss zusammen getrunken – Feuerwehralltag eben.

Doch seit März – und dem Beginn der Corona-Krise – ist auch bei den Brandschützern alles anders. Die Dienstabende sind abgesagt, das Gerätehaus verwaist. Um aber so halbwegs den Laden am Laufen zu halten, hatten die Stapelburger eine Idee – sie veranstalteten in der vergangenen Woche ihren ersten Online-Dienstabend. Ortswehrleiter Peter Röhling wurde zum Web-Administrator und koordinierte seine Mannschaft aus dem heimischen Partykeller im Lerchenfeld, der zur digitalen Einsatzzentrale wurde.

„Mit Unterstützung einiger Kameraden sind schon in den Nachmittagsstunden Dokumente mit fachlichen Fragen an die Mannschaft gegangen. Es war so eine Art Wissensquiz für Feuerwehrleute“, sagte Röhling im Nachgang. Die Fragen konnten dann von den Wehrangehörigen beantwortet werden und sind in einer abendlichen Videokonferenz ausgewertet worden. Inhaltlich ging es um Technik und Einsatztaktik, aber auch um die aktuellen Anforderungen in Sachen Desinfektion und Infektionsschutz.

„Insgesamt 17 Kameraden haben sich an der Premiere des Online-Dienstabends beteiligt. Wie ich im Nachgang erfahren habe, wollten sich noch mehr einloggen, aber irgendwie sind wir dann an die Grenzen der Datenübertragung gestoßen und nicht jeder konnte sich wie erhofft beteiligen“, sagte der Ortswehrleiter.

Dennoch: Die Premiere des Online-Dienstabends sei gelungen und soll fortgesetzt werden. „Wir werten in der Wehrleitung die Premiere aus, suchen nach Verbesserungen und neuen Themen für diese Form der Schulungen. In dieser Woche fällt der Dienstabend wegen Karfreitag ja ohnehin aus, aber für die Woche nach Ostern werden wir ein neues Konzept entwerfen“, berichtet Peter Röhling, der mit seiner Wehr so ganz nebenbei auch noch zwei andere Großbaustellen hat.

Mitte Mai veranstaltet der Förderverein der Feuerwehr sein beliebtes Rasentraktorrennen. Dies ist auch für das Jahr 2020 geplant. Aber ob es tatsächlich stattfinden kann, weiß derzeit noch niemand. „Da wird als Organisatoren seit Jahren ein eingespieltes Team sind und so gut wie alles allein stemmen, werden wir mit einer Agsage bis zum letzten Moment warten und weiter auf eine Verbesserung der Situation und der damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen hoffen. Fest steht aber auch, das Gesundheit vor Spaß geht“, erläutert Röhling, der auch im Hauptberuf Feuerwehrmann ist.

Ein weiteres Fragezeichen steht auch noch hinter dem Jugendzeltlager des Kreisfeuerwehrverbandes Harz, das die Stapelburger zum Beginn der Sommerferien ausrichten wollen.