Der Ilsenburger Pianist Hans-Jürgen Eilert hat in der Corona-Krise viel Zeit, um Noten zu schreiben und zu arrangieren. Foto: Katrin Schröder

Keine Konzerte, Hochzeiten und Trauerfeiern: Wie der Ilsenburger Pianist Hans-Jürgen Eilert die Corona-Krise erlebt und worauf er hofft.

Ilsenburg l Wenn Hans-Jürgen Eilert die Hände über die schwarzen und weißen Tasten gleiten lässt, dann sitzt er iderzeit seinem heimischen Arbeitszimmer – nicht wie sonst in einem Konzertsaal oder im Trauzimmer eines Harzer Standesamtes. Seitdem das Coronavirus das öffentliche Leben lahmgelegt hat, liegt auch das Berufsleben des Ilsenburger Pianisten unfreiwillig auf Eis.

Anfang März bestritt der Musiker, der seit 30 Jahren in der Harzregion unterwegs ist, seine vorerst letzten Auftritte. Dann hagelte es Schlag auf Schlag Corona-bedingte Absagen. „Innerhalb von drei Tagen wurde mein gesamter Kalender bis Mitte Juni leer gefegt“, berichtet der 57-Jährige.

Seitdem geht nichts mehr. Hochzeiten und Trauerfeiern dürfen nur noch im kleinsten Kreis begangen werden, sämtliche Veranstaltungen sind auf unbestimmte Zeit abgesagt. „Auf das Wernigeröder Vasten-Colleg hatte ich mich sehr gefreut“, bedauert Hans-Jürgen Eilert. Und im Wernigeröder Standesamt, wo der Pianist Trauungen begleitet, dürfen bei Eheschließungen derzeit nur das Brautpaar selbst und allenfalls ihre Kinder teilnehmen.

Für ihn bedeutet die Lage in wirtschaftlicher Hinsicht eine Katastrophe. „Ich habe derzeit keinerlei Einnahmen“, sagt der Pianist – so wie Tausende Künstler, Soloselbstständige und Freiberufler, die wegen der Auflagen zum Infektionsschutz nicht ihrer Arbeit nachgehen können.

Was ihn ärgert, ist, dass er in der Zwangspause wohl nicht auf staatliche Hilfe hoffen kann. „Ich falle wie 95 Prozent aller Künstler durch das Raster der Soforthilfe, weil es darin einen Konstruktionsfehler gibt“, sagt Eilert. Geld erhält, wer eine Firma betreibt und Unterstützung zur Begleichung der Betriebkosten beantragen kann. „Ich habe aber keine Mieten, Pachten oder Leasingraten“, sagt Eilert – ähnlich wie Fotografen oder auch Architekten. Allenfalls das Arbeitszimmer und dessen Ausstattung könnten angesetzt werden, was aber de facto nicht viel bringe.

Den Verdienstausfall könne man bei der Soforthilfe nicht geltend machen. Um den Lebensunterhalt zu bestreiten, würden Selbstständige und Freiberufler auf die Grundsicherung verwiesen. Doch Hartz IV sei für viele keine Lösung, weiß Hans-Jürgen Eilert. Scheitern würden Anträge etwa daran, dass Lebenspartner und Familie herangezogen würden und Vermögenswerte aufgelöst werden müssten – auch wenn es sich um In-strumente und das Auto für die Fahrt zu Auftritten handele. Die Folge: Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge hätten zwar 90 Prozent der freien Künstler Anspruch auf Grundsicherung, doch nur 17 Prozent wollten diese beantragen – das habe eine Umfrage des Verbandes der Gründer und Selbstständigen ergeben.

Inzwischen habe das Land eine Soforthilfe für Künstler über 400 Euro pro Person und Monat aufgelegt, die vorerst für zwei Monate gewährt werde. Voraussetzung sei jedoch die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse. „Das trifft für mich nicht zu – und auf viele andere auch nicht“, sagt Eilert. Andere Länder seien weiter: Baden-Württemberg zahlt Soloselbstständigen einen „fiktiven Unternehmerlohn“, wie es in einer Mitteilung der Dienstleistungsgewerkschaft verdi heißt. Hamburg und Thüringen gewähren Künstlern Hilfen, die ihre Existenz sichern. Dies sei auch in Sachsen-Anhalt nötig, fordert verdi.

Zumindest unter Langeweile leidet Hans-Jürgen Eilert nicht. Ein Musiker habe immer zu tun, sagt der Ilsenburger. Derzeit befasst er sich unter anderem mit unbekannteren Stücken seines Vorbilds Udo Jürgens. „Ich schreibe, arrangiere und bereite künftige Konzerte vor – obwohl ich nicht weiß, ob sie stattfinden werden.“ Bis Ende August seien keinerlei Veranstaltungen in Sicht. Er hofft zwar auf Lockerungen im Juni, doch dann müsse der Betrieb erst anlaufen.