Wernigerodes Stadtpolitik läuft langsam wieder an. Für Juni sind wieder politische Diskussionen in den Ausschüssen geplant.

Wernigerode l Das öffentliche Leben ist weitgehend stillgelegt. Aber auch in Zeiten von Corona stehen in Wernigerode wichtige politische Diskussionen und Entscheidungen an. Wie positionieren sich die Stadträte zum Schierker Seilbahnprojekt? Wieviel Parkgebühren müssen Autos, Busse und Wohnmobile zukünftig auf dem Anger entrichten? Diese und andere Themen waren eigentlich für die Ausschussarbeit im März und April angesetzt.

Die Corona-Krise aber hat Wernigerodes Stadtpolitikern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sämtliche Ausschüsse und Ortschaftsratssitzungen sind seither ausgefallen.

Das soll sich nun ändern. Im Zuge der allgemeinen Lockerungen sei es „angemessen und vertretbar mit dem gebotenen Abstand der Teilnehmer wieder ordentliche Sitzungen durchzuführen“, heißt es auf Volksstimme-Anfrage von Sozialdezernent Rüdiger Dorff. Deshalb tage am Mittwoch um 17.30 Uhr der Hauptausschuss - auch um das weitere Prozedere abzustimmen. Die Sitzung findet nicht wie üblich im kleinen Sitzungssaal, sondern im großen Ratssaal statt, um die Sicherheitsabstände zwischen den Mitgliedern zu wahren. „Außerdem ist Desinfektion angesagt“, so Dorff. Mundschutz sei nicht verpflichtend vorgesehen.

Aktueller Vorschlag von Verwaltung und Präsidium sei es, ab Juni wieder in den regulären Sitzungsbetrieb mit allen Ausschüssen einzusteigen. „Die Vorlagen würden dann final vom Stadtrat am 2. Juli beschlossen“, so Rüdiger Dorff. Wie die Sitzung ablaufen soll, werde derzeit im Rathaus vorbereitet. „Den Stadtrat werden wir auswärts abhalten, Absprachen laufen.“

Schriftliche Abstimmung

So ganz lag die Ratsarbeit in den vergangenen Wochen allerdings doch nicht auf Eis. Das Land hatte den kommunalen Gremien zunächst für den April die Möglichkeit der schriftlichen Abstimmung erlaubt. Auch Wernigerode hat davon Gebrauch gemacht. „Alle Stadträte haben sich beteiligt“, informiert Rathaussprecherin Winnie Zagrodnik. Allerdings habe den Stadträten sowie der Verwaltung der gewohnte persönliche Austausch gefehlt. Dennoch kam es zu folgenden Entscheidungen:

Der Verkaufspreis für das Grundstück August-Hermann-Francke-Schule wurde auf 1,73 Millionen Euro festgelegt. Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft (GWW) wird das etwa 15.000 Quadratmeter große Grundstück in Hasserode kaufen.

Der städtische Wohnungsvermieter wird auf der Fläche eine moderne Grundschule bauen und diese später an die Stadt Wernigerode vermieten. Laut geändertem Entwurf soll die neue Schule auf der Fläche des alten Sportplatzes entstehen. Zuvor sei ein Neubau östlich der bestehenden Schule avisiert worden. „Hierfür wurde ein zusätzliches Grundstück mit einbezogen“, heißt es in der Vorlage. Dieses Areal verbleibe aber nun im Besitz der Stadt und könne wie geplant als Regenrückhaltebecken genutzt werden. Der Sportplatz sei bislang nicht für eine Bebauung vorgesehen gewesen. Weiter heißt es, der Wert des Schulgrundstückes erhöhe sich entsprechend des aktualisierten Wertgutachtens um 47 290 Euro.

Grünes Licht gab es zudem für den Billigungs- und Aufstellungbeschluss für das geplante Bauprojekt in der Silstedter Schmiedestraße. Geplant ist es laut Vorlage, für die Bewohner eines Wohnhauses in der Schmiedestraße 15 eine privat genutzte Garage für fünf Fahrzeuge und einen Lagerbereich im hinteren Bereich zu entwickeln.

Mitglieder für Unterhaltungsverband

Zudem wurde Hagen Bergmann (CDU) zum ordentlichen Mitglied des Unterhaltungsverbandes Ilse/Holtemme ernannt. Stellvertretendes Mitglied wird Karl-Heinz Mänz (CDU).

Weitere nichtöffentliche Beschlüsse werden in der Stadtratssitzung am 2. Juli bekannt gegeben.