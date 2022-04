Danstedt will 2022 eine eigene Kinderfeuerwehr gründen

Die Corona-Pandemie hat die Zahl der Mitglieder in der Danstedter Jugendwehr reduziert. Die Aktiven haben erfolgreich um neue Mitglieder geworben.

Lara Schymura, Lea Brestrich und Madlen Nerlich (von links) wollen im kommenden Jahr in Danstedt eine Kinderfeuerwehr gründen.

Danstedt - Mit einem unterhaltsamen Nachmittag haben Danstedts Brandschützer auf ihr lebensrettendes Hobby hingewiesen. Allerdings war es nicht die Einsatzabteilung, sondern die Jugendfeuerwehr, die händeringend um personellen Zuwachs bemüht ist. Und das ist dringend erforderlich, denn die zurückliegenden Corona-Monate haben in Sachen Mitgliederentwicklung deutliche Spuren hinterlassen. Jugendwart René Eisemann macht dies an Zahlen deutlich. „Vor der Corona-Pandemie hatten wir zwölf Mitglieder in unserer Jugendabteilung. Als wir mehr als ein Jahr später wieder das erste Mal zusammenkamen, waren es nur noch fünf Jugendliche – die anderen hatten die Lust verloren und sich andere Hobbys gesucht“, sagte der engagierte Jugendbetreuer, der zusammen mit der gesamten Ortswehr zu diesem Werbe-Nachmittag eingeladen hatte.