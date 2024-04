Streit um Schranken und Barrieren im Privatwald Darf der Wernigeröder Fürst seinen Wald einzäunen?

Plötzlich waren Zäune da: Wanderer und Politiker stoßen sich am Handeln von Fürst zu Stolberg-Wernigerode im Bereich des Carlshauses und am Ottofelsen - was Betroffene und die Kreisverwaltung dazu sagen.