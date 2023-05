Gestiftete Bänke gibt es viele in den Wernigeröder Wäldern – doch sie müssen instandgehalten werden.

Wernigerode - Ob Hochzeit, Geburtstag oder zur goldenen Hochzeit – eine gestiftete Bank im Harzer Wald ist längst kein Geheimtipp mehr. Wernigerodes Harzklub kann ein Lied davon singen. In den vergangenen Monaten erreichten den Verein etliche Anfragen. Anfragen, die die Mitglieder so langsam an ihre Grenzen bringen.