Seit mehr als drei Jahrzehnten betreibt Oda Reichert Modegeschäfte in Wernigerode – einem droht nun das Aus. Das sind die Gründe und so könnte die Schließung doch noch verhindert werden.

Seit beinahe drei Jahrzehnten betreibt Oda Reichert ein Modegeschäft in unmittelbarer Nähe zum Westerntor in Wernigerode. Nun droht dem Laden, zu dem auch eine Werkstatt für Änderungen gehört, das Aus.

Wernigerode. - Steht bald der nächste Laden in Wernigerodes Westernstraße leer? Die Worte „Räumungsverkauf“ und „Geschäftsaufgabe“ sind an dem Geschäft „Oda Moden“ nicht zu übersehen, rote Schilder an den Ausstellungsstücken locken mit Preissenkungen. Trotz der Aussicht auf einen Schnäppcheneinkauf macht die Kundin jedoch alles andere als einen glücklichen Eindruck. „Das ist so schade. Ich kaufe schon so viele Jahre hier ein“, erläutert sie.