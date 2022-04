Darum schließen die Eheleute Schubert ihren Dorfladen in Abbenrode nach zehn Jahren

Abbenrode - „Wir sind nicht beleidigt oder enttäuscht. Wir haben es selbst so entschieden und es hat ja auch Spaß gemacht“, sagt Thomas Schubert. „Aber man muss nichts halten, was sich nicht finanziert“, ergänzt seine Frau Tatjana. Die beiden beenden zum Jahreswechsel ein Kapitel in ihrem Leben und in der Geschichte ihres Wohnorts Abbenrode. Sie schließen den Dorfladen.