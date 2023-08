Wernigerode - Die Fahrten hoch zum Brocken sind das Zugpferd der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB). „75 Prozent unserer Gesamteinnahmen generieren wir über die Brockenfahrten“, informiert Unternehmenssprecher Dirk Bahnsen. „Da streichen zu müssen, tut natürlich weh.“ Doch genau das tut das Unternehmen gerade.

Drei Fahrten hoch zum Gipfel – ab Wernigerode um 13.25 und 16.25 Uhr sowie ab Drei Annen Hohne um 16.47 Uhr – sind betroffen. Zurück ins Tal fallen die Bahnen um 15.40, 17.49 und 18.31 Uhr weg. Die letzte Abfahrt vom Brocken ist nun um 17.07 Uhr möglich. „Wir haben versucht, Zeiten zu nehmen, die nicht im Hauptstrom liegen“, sagt Bahnsen. Damit sollen die Unannehmlichkeiten für die Gäste so gering wie möglich bleiben. Auf vollere Bahnen müssen sie sich dennoch einstellen – und das bis zum Ende des Sommerfahrplans am 31. Oktober.

Es reiche ein Wort, um die Streichung zu begründen: Fachkräftemangel. „Das klingt wie eine Plattitüde, aber genau so ist es“, sagt Dirk Bahnsen. Es gebe mehrere Langzeiterkrankte im Unternehmen, deren Fehlen gerade jetzt in der Ferienzeit nicht kompensiert werden könne. „Und es gab Kündigungen, mit denen wir nicht gerechnet hatten.“ Warum sich die Mitarbeiter dafür entschieden haben, das Unternehmen zu verlassen, wisse er nicht.

HSB lockt 1,1 Millionen Fahrgäste im Jahr

Ein möglicher Grund: „Wir können bei den Gehältern nicht in der Liga mitspielen wie große Industriefirmen“, räumt der HSB-Sprecher ein. Dafür aber punkte das Beförderungsunternehmen mit Einzigartigkeit, betont er. „Wir bieten eine Kombination aus historischer und modernster Technik. Das ist eine faszinierende Sache.“

Eine, die vor der Pandemie rund 1,1 Millionen Fahrgäste pro Jahr anlockte. „Wir sind froh, aus dem Corona-Tief wieder heraus zu sein. Die Fahrgastzahlen haben sich wieder stabilisiert“, berichtet der Wahl-Wernigeröder. Umso ärgerlicher sei jetzt dieser Rückschlag.

In erster Linie seien es Zugführer, die fehlen. „Das sind sehr gute qualifizierte Leute. Nach der Schaffnerausbildung absolvieren sie noch die Zugführerausbildung. Die kriegt man so schnell nicht ersetzt“, erläutert Bahnsen. Auch in anderen Bereichen fehle Personal. „Traurigerweise befinden wir uns damit in bester Gesellschaft.“ Bundesweit haben auch Regionalbahnen und die Deutsche Bahn immer wieder Engpässe, die zu Zugausfällen führen.

Hilfe von „Rasender Roland“ oder „Molli“?

Können aber nicht andere Schmalspurbahnen wie der Rügensche „Rasender Roland“ oder die Mecklenburgische Bäderbahn „Molli“ – zumindest kurzfristig – mit Mitarbeitern aushelfen? „Solche Ideen gab es durchaus schon“, sagt Bahnsen. „Aber wir haben alle die gleiche Saison.“ Austausch untereinander gebe es dennoch – zu fachlichen Themen oder dem gemeinschaftlichen Kauf von Kohle und Bauteilen.

Bei der Mitarbeitersuche bleiben nur die klassischen Wege: Die HSB sei auf Messen vertreten, schalte Stellenanzeigen auf unterschiedlichen Plattformen. „Wir bieten duale Ausbildungen an, gehen an die Hochschulen, um da direkt ingenieurtechnischen Nachwuchs anzusprechen, bieten Quereinsteigern Aufstiegsmöglichkeiten“, zählt Dirk Bahnsen auf. „Aber der Arbeitsmarkt ist wie leer gefegt.“

Unternehmensgründung im Jahr 1991

Sich so sehr um neue Mitarbeiter zu bemühen, sei eine neue Erfahrung für die HSB. Seit der Unternehmensgründung 1991 – damals wurden knapp 400 Mitarbeiter beschäftigt, heute rund 280 - habe es immer zahlreiche Bewerbungen gegeben. Freie Stellen und Ausbildungsplätze konnten schnell besetzt werden. Engpässe in der Personaldecke, die zu Zugausfällen führen, gab es erstmals 2017. Zu Beginn des Sommerfahrplanes mussten im Selketal Busse als Ersatz eingesetzt werden, weil Heizer fehlten.

Doch warum wird nun ausgerechnet auf der Brockenstrecke, die die meisten Fahrgäste anspricht, gestrichen und nicht auf den anderen beiden Routen im insgesamt 140,4 Kilometer umfassenden Streckennetz? Die Harzquerbahn verkehrt auf der Nord-Süd-Achse des Harzes zwischen Wernigerode und Nordhausen. Von Quedlinburg aus geht es mit der Selketalbahn nach Harzgerode oder Hasselfelde.

Interessen von neun Gesellschaftern

„Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht. Es gibt viele Faktoren, die dabei beachtet und gegeneinander abgewogen werden müssen“, so Bahnsen. So werden einige Orte entlang der Strecken ohnehin nur wenige Male am Tag von den Dampfloks angefahren – Streichungen wären da kaum noch möglich.

Nicht zuletzt müsse zudem im Interesse aller neun Gesellschafter gehandelt werden. Neben dem Landkreis Harz sind das der Landkreis Nordhausen, die Städte und Gemeinden Wernigerode, Nordhausen, Harzgerode, Quedlinburg, Oberharz am Brocken und Harztor sowie die Braunlage Tourismus GmbH. „Wir müssen schauen, auf welchen Strecken Einschränkungen am ehesten vertretbar sind und dass nicht immer die gleichen betroffen sind.“