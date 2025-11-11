weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Heimatgeschichte im Harz: Das alte Wernigerode: Faszinierende Zeitreise in die Breite Straße der Vergangenheit (mit historischen Fotos)

Liveticker
Liveticker Tag 2 mit Video: Angeklagter nennt Details zu Amokfahrt und Festnahme
Liveticker Tag 2 mit Video: Angeklagter nennt Details zu Amokfahrt und Festnahme

Heimatgeschichte im Harz Das alte Wernigerode: Faszinierende Zeitreise in die Breite Straße der Vergangenheit (mit historischen Fotos)

Vergessene Läden, elegante Damen, der erste Kinematograph: Heimatforscher Otmar Groß ist Geschichten aus dem alten Wernigerode auf der Spur. Jetzt nimmt er Interessierte mit auf eine spannende Zeitreise durch die Breite Straße - mit überraschenden Anekdoten und historischer Schätzen.

Von Ivonne Sielaff 11.11.2025, 14:30
Diese historische Postkarte zeigt die Breite Straße in Wernigerode um 1910.
Diese historische Postkarte zeigt die Breite Straße in Wernigerode um 1910. Quelle: Ansichtskarte der Hofkunstanstalt Löfler & Co, Sammlung Otmar wer

Wernigerode. - Hätten Sie gewusst, dass an der Breiten Straße in Wernigerode einst Büffelhorn und Elfenbein verkauft wurden? Dass sich elegante Damen hier Korsetts auf den Leib schneidern ließen? Dass in jener Straße der erste Kinematograph der Harzstadt aufgestellt wurde? Die Breite Straße ist seit Jahrhunderten eine florierende Einkaufsmeile. Doch viele der einstigen Läden, Cafés und Handwerksbetriebe sind im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten. Zumindest fast.