Das Rätsel um rot-weiße Flatterbänder auf den Wanderwegen im Oberharz

Königshütte/ Drei Annen Hohne - Was Ulrich Eichler bei einer Wanderung von Drei Annen Hohne nach Königshütte am Wegesrand entdeckt, verschlägt ihm die Sprache: Im Hirschbachtal sind die historischen Grenzsteine der ehemaligen Grafschaft Wernigerode mit rot-weißem Flatterband umwickelt. Was soll das?