Kundgebungen gegen Bundesregierung Demos auf Autobahnbrücke über A36 im Harz: Eine Gefahr für Autofahrer?
Über der A36 im Harz finden regelmäßig Demonstrationen auf einer Autobahnbrücke bei Wernigerode statt. Welche Gefahren davon für Autofahrer ausgehen und wofür sich die Fahnenschwinger einsetzen.
Aktualisiert: 18.09.2025, 14:34
Wernigerode. - Wer abends über die Autobahn 36 im Harz fährt, kann nahe Wernigerode in regelmäßigen Abständen fahnenschwingende Demonstranten auf einer Brücke entdecken. Einige Verkehrsteilnehmer verunsichert der ungewöhnliche Anblick.