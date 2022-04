Der Geschichte der Welfen in Blankenburg informativ in Szene gesetzt

Was Blankenburg mit Europas ältestem noch existierenden Adelsgeschlecht zu tun hat und welche Bedeutung den barocken Gärten zukommt, können Besucher nun im Kleinen Schloss erleben. Das hat auch Vertreter gleich zweier Adelshäuser neugierig gemacht.

Das Große Schloss in Blankenburg thront über der Stadt mit ihren barocken Gärten.

Blankenburg - Gelb und blau sind aktuell die vorherrschenden Farben in und vor dem Kleinen Schloss in Blankenburg. Dies hat ausnahmsweise mal nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun.