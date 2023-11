Tanne - Fotogramme als Mittel, um ihre Heimat, den Harz, zu erforschen. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt sich die in Tanne lebende Künstlerin Jette Held bereits mit dieser alten Gestaltungsmethode, die ihre Werke auszeichnet. Ihre Arbeiten sind in ganz Deutschland zu sehen.

Neben Ausstellungen in Braunschweig und Mannheim gab es ihre Fotogramme unter anderem bereits in Berlin, Hannover, Koblenz, aber auch in Prag und Wien zu sehen. Als eine der Preisträgerinnen von „Gute Aussichten – junge deutsche Fotografie“, einem der bedeutendsten Wettbewerbe für Fotografie in Deutschland, wurden ihre Werke dieses Jahr in Hamburg gezeigt. Ebenfalls 2023 wurde sie für den Fotokunstpreis der Alison-und-Peter-Klein-Stiftung Stuttgart nominiert.

Studiert hat Held Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Dort machte sie auch ihr Diplom und war Meisterschülerin mit Auslandsstipendium in Wien.

Künstlerin aus dem Oberharz schafft mit Fotogrammen Eins-zu-eins-Abbilder

Zu Hause fühlt sie sich jedoch im Harz, genauer in Tanne, wo Held wohnt. Dort findet sie in der Natur die Inspiration für ihre Bilder. Im Ort an der Warmen Bode und seiner Umgebung könne die Künstlerin, anders als beispielsweise in einer Großstadt, gut und ohne Ablenkung arbeiten. Alles, was sie als ihr Arbeitsumfeld benötigt, findet sie „in einem Umkreis von zehn Kilometern um Tanne herum“, wo sie seit ihrer Kindheit lebt.

Doch was sind eigentlich Fotogramme? Die Methode reicht bis in die 1830er Jahre zurück und funktioniert ohne eine Kamera. In einer Dunkelkammer oder – wie in Helds Fall – nachts wird das Fotopapier zwischen mehr oder weniger transparente Objekte in der Natur und eine Lichtquelle gelegt, mit der es dann belichtet wird. Draußen, wo Jette Helds Werke entstehen, ist das oft das Mondlicht oder, wenn dieses nicht ausreichend vorhanden ist, Blitzlicht. Auch legt sie das Fotopapier mal ins Wasser, das dann Spuren auf der empfindlichen Oberfläche hinterlässt.

Manche ihrer Arbeiten sind bläulich-violett, andere in schwarz-weiß gehalten. Nicht immer sind die Formen klar zu erkennen. Held gibt den Werken deshalb Titel, die den Entstehungsort oder das Abbild benennen. Auf anderen Werken sind die Strukturen von Wasser, Ästen, Gräsern oder Blättern zu erkennen.

"Tag - und - Nacht - Gleiche" aus dem Jahr 2022 von Jette Held. Das Werk entstand als Tag und Nacht gleich lang waren und mit mehreren Lichtquellen. Jette Held

Die Fotografie als Werkzeug zum Forschen

Vieles bliebe bei dieser Technik, anders als bei der Fotografie, dem Zufall überlassen. Es sei „wie eine Art Spurensuche“ und die Fotografie „das Werkzeug zur Erforschung“ ihrer nahen Umwelt und Heimat.

Und wie vieles bei den Bildern dem Zufall überlassen bleibt, sei sie selbst eher zufällig auf diese Arbeitsweise gestoßen. „Das hat sich so ergeben“, sagt sie, bei den vielen Spaziergängen in der Natur. „Es war ein Ansatz, auf dem ich mich eingelassen habe“, erklärt sie beim Treffen, einem Spaziergang bei Tanne.

Ob die Kunst auch sich finanziell lohne, darüber will sie nicht reden. Für sie ständen die Kunstwerke im Vordergrund, da diese auch – unabhängig ihres aktuellen Preises auf dem Kunstmarkt – wertvoll seien.