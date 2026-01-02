Es war einer der spektakulärsten Polizeieinsätze im Jahr 2025: Als die Polizei Mitte Oktober nachts in Wernigerode (Harz) einen Autofahrer wegen Drogen- und Alkoholverdachts kontrollieren wollte, sprang ein Fahrzeuginsasse urplötzlich in den eiskalten Reddeberteich. Ein junger Polizist hechtete hinterher und berichtet nun von den dramatischen Minuten.

Der mutige Held vom Reddeberteich in Wernigerode: So lief die Rettungsaktion Minute für Minute

Die klassische Ausrüstung eines Polizeibeamten: Neben Pistole, zwei Magazinen, Handfesseln und Schlagstock gehören auch eine schusssichere Weste sowie Sicherheitsschuhe dazu. All das bringt zusammen zehn Kilogramm auf die Waage. Bevor der Kommissar-Anwärter zur Rettung eines Mannes ins Wasser hechtete, musste er – abgesehen von den Schuhen – all das ablegen und sicher verwahren.

Wernigerode. - Polizisten erleben bei Einsätzen nicht nur gefährliche Situationen, sondern regelmäßig auch Überraschungen, auf die sie entschlossen und blitzschnell reagieren müssen, um Menschenleben zu retten. In der Nacht zum 21. Oktober sahen sich drei junge Polizisten bei einem Einsatz in Wernigerode mit letzterem konfrontiert. Ein 20-jähriger angehender Beamter ging dabei sprichwörtlich baden und riskierte seine Gesundheit, um einen anderen Mann in akuter Not zu helfen.