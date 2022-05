Der „Wossi“ geht von Bord

Wernigerode/Goslar - „Glück auf!“ Friedhart Knolle hat selbst nach Jahrzehnten als Vorkämpfer für Umwelt- und Naturschutz niemals ein Hehl daraus gemacht, wo ursprünglich seine beruflichen Wurzeln sind. Knolle, 1955 in Goslar geboren, ist passionierter Steinkundler mit besondere Passion für Hütten und Bergwerke. Insofern überrascht nicht, dass er nach Schule, Abitur und Bundeswehr von 1975 bis 1982 an der TU Clausthal Geologie studiert hat und später in diesem Metier bei der Preussag AG, einem Bergwerksbetreiber, angestellt war. Dann aber kamen Wende und Mauerfall, die nicht nur bei vielen Ostdeutschen, sondern auch beim promovierten Geowissenschaftler Knolle für einen Bruch in der Biografie sorgten.