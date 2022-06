Diakonie plant Hospiz in Elbingerode

Krankenhaus-Gesellschaft will mit stationärer Einrichtung Bedarf entgegenkommen

Elbingerode - Das Diakonie-Krankenhaus plant, in Elbingerode ein stationäres Hospiz aufzubauen. Die Einrichtung soll auf dem Gelände des Diakonissen-Mutterhauses entstehen, heißt es in der Projektbeschreibung, die die Krankenhausgesellschaft zur Beratung in den kommunalpolitischen Gremien vorgelegt hat. Für das Projekt muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden, den Startschuss für das Vorhaben müssen nun die gewählten Vertreter geben.