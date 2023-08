Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elbingerode - Aus Sachsen in den Harz: Seit Anfang August ist das Diakonissen-Mutterhaus Neuvandsburg in Elbingerode die neue Wirkungsstätte von Pfarrer Reinhard Steeger. Der gebürtige Erzgebirger tritt als Direktor die Nachfolge von Reiner Holmer an, der sich nach zwölf Jahren an der Spitze der Einrichtung in den Ruhestand verabschiedet.