Die drei besten Konditorinnen Sachsen-Anhalts wetteifern in Wernigerode um die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften ihres Handwerks. Welche süße Bewerbung begeistert die Jury am meisten?

Wernigerode - Jeder Pinselstrich muss sitzen, die Einzelteile exakt platziert werden. Ein enormer Druck lastet auf den Kandidatinnen. Mit strengen Blicken kontrolliert die Jury jeden ihrer Handgriffe. Und als wäre das nicht schon genug, lassen die spätsommerlichen Temperaturen die Schokolade innerhalb weniger Augenblicke schmelzen. Ausgerechnet wenn es um alles geht: den Landestitel im Konditorenhandwerk.

Drei Frauen, die gerade ausgelernt haben, stellen sich in Wernigerode dem Wettbewerb. Mit dem Sieg sichert sich die Gewinnerin die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften, die im November stattfinden, sowie 5000 Euro Begabtenförderung, informiert Michael Wiecker. Als Landesinnungsmeister hat er sein Café am Marktplatz für den Wettstreit zur Verfügung gestellt. Auch bei ihm steigt die Aufregung: Laura Lammel, eine seine Mitarbeiterin, gehört zu den Teilnehmerinnen.

Dank ihrer hervorragenden Leistungen bei der Gesellenprüfung haben sie und vier weitere Kandidatinnen sich für den Landeswettbewerb qualifiziert. Aber nur drei von ihnen sind angetreten. Ein Platz auf dem Siegertreppchen ist also jeder sicher – ihren Ehrgeiz aber schmälert das nicht.

Womit die Siegerin die Jury überzeugt

Was sich in den Ergebnissen widerspiegelt, wie Matthias Fuchs betont. Der Vorsitzende der Prüfungskommission ist aus Dessau angereist, um mit seinem Kollegen Norbert George die Torten zum Thema Kontraste unter die Lupe zu nehmen. Acht Stunden haben die jungen Frauen Zeit, Mehl, Eier, Schokolade und Co. in süße Kunstwerke zu verwandeln.

Drei Kategorien werden bewertet: Einstrich, Geschmack und Dekoration. Die drei Bewerberinnen können in allen überzeugen und erhalten jeweils die Note eins.

Nur Nuancen entscheiden über die Platzierung. Die Siegerin hat mehr Techniken gezeigt als ihre Konkurrentinnen, begründet Fuchs die Entscheidung für Laura Lammel.

Wiener Böden und Vanille-Buttercreme

Während ihre Kollegen in Jubel ausbrechen, als ihr Name fällt, verschlägt es der Gewinnerin im ersten Moment die Sprache. Wochenlang hat sie sich auf diesen Moment vorbereitet, Probe gebacken, Ideen entwickelt und wieder verworfen, sagt die 22-Jährige. Letztlich hat sie sich für Wiener Böden, gefüllt mit einer Vanille-Buttercreme entschieden. Dekoriert ist die Torte mit Blattgold, essbaren Wildkräutern und selbst gefertigten Schokoladen-Figuren.

Das Ergebnis erinnert mehr an ein Werk eines Bildhauers als an etwas Essbares. Dennoch wird die Torte später von den Kollegen verspeist, verrät die Siegerin. Ihre Mitstreiterinnen und deren Familien lassen sich ihre Kunstwerke zu Hause schmecken.

Die Vielfalt des Jobs, die Möglichkeit, kreativ arbeiten zu können, fasziniere sie am Konditorhandwerk, sagt Laura Lammel. „Eine Torte ist nicht einfach nur eine Torte. “ Nach der Schule schlug sie jedoch einen anderen Werdegang ein. In ihrer Heimatstadt Magdeburg absolvierte sie eine Kochausbildung. „Im zweiten Lehrjahr habe ich gemerkt, dass die Patisserie mehr der Bereich ist, in dem ich arbeiten möchte.“ Um diesem Ziel näher zu kommen, zog sie nach der Ausbildung nach Wernigerode, um die Konditorlehre zu starten. Im Februar hat sie Ausbildung abgeschlossen und arbeitet seitdem als Konditorgesellin in ihrem Lehrbetrieb.

Triale Ausbildung und große Zukunftspläne

Die Zweitplatzierte, Thanh Nguyen, hat dagegen aktuell das Backblech gegen den Schreibblock getauscht. „Ich absolviere eine triale Ausbildung“, erläutert die 21-Jährige. Neben der Lehre bei Mademoiselle Cupcake in Magdeburg gehören der Meistertitel und ein BWL-Studium dazu. Ihr Ziel sei es, sich selbstständig zu machen.

Mit ihrer hellblauen, reich verzierten Torte, die sie für den Landeswettbewerb gestaltet hat, verbindet sie zwei Kulturen: Während sie in Deutschland geboren ist, stammen ihre Eltern aus Vietnam. Alle drei Schichten sind unterschiedlich gefüllt – mit schokoladigen bis fruchtigen Komponenten.

Für eine Vanille-Rosenblüten-Buttercreme hat sich dagegen Hannah Gödecke entschieden. Ist sie enttäuscht, dass es „nur“ für den dritten Platz gereicht hat? „Ich bin einfach nur froh, dass alles fertig vor der Jury stand. Bei den Temperaturen hatte ich Angst, dass die Schokolade zu weich wird“, sagt die 20-Jährige.

Handwerk als Familientradition

Das Konditorenhandwerk wurde ihr in die Wiege gelegt: Ihre Mutter hat einen Betrieb in der Altmark. Sie habe sich aber bewusst dafür entschieden, ihre Ausbildung nicht in der Backstube der Eltern zu absolvieren. Stattdessen sammelte sie in Wernigerode, in der Bäckerei Silberbach, Erfahrungen, bevor sie nun in das Familienunternehmen einsteigt. Ihr nächstes Ziel sei nun der Meistertitel.

Darauf haben alle drei Teilnehmerinnen gute Chancen, betont Michael Wiecker. „Der Wettbewerb ist ein wichtiger Pluspunkt auf ihrer beruflichen Agenda“, sagt er. „Es ist toll, dass es noch junge Leute gibt, die für ihr Handwerk brennen.“

Während in vielen Berufsfeldern die Lehrstellen unbesetzt bleiben, sei das Interesse an der Branche noch vergleichsweise groß. In seinem Unternehmen starten gerade drei Lehrlinge eine Konditorausbildung, bei Silberbach ist es einer.

Was sich Brautpaare wünschen

Dass sie anschließend einen sicheren Arbeitsplatz finden, daran hat Wiecker keinen Zweifel. Zwar merken auch er und seine Kollegen, dass die Kunden sparen müssen, aber die Nachfrage sei trotzdem hoch. „Gute Qualität setzt sich durch“, betont er. Torten und Kuchen aus dem Tiefkühlregal seien oft billiger, reichten aber geschmacklich nicht heran. „Und wir haben das Glück, dass Wernigerode eine Touristenstadt ist. Im Urlaub wollen sich die Leute auch mal was gönnen, ein Stück Torte und eine Tasse Kaffee gehören dazu.“

Bei den Einheimischen sei das Konditorenhandwerk zu besonderen Anlässen gefragt, zum Beispiel bei Hochzeiten. „Bei den Brautpaaren geht der Trend zu mehr Individualität. Mit Fondant ummantelte Torten und Porzellan-Paar obendrauf – das ist kaum noch gefragt.“ Bei den Grundzutaten wie Butter und Eiern gebe es dagegen nur selten Abweichungen. „Wenn jemand eine vegane Torte wünscht, bekommt er die. Aber die Nachfrage dafür ist sehr gering“, sagt Matthias Fuchs.