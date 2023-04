Mehr als Fritten und Currywurst: Das „Fettluke“-Team an der Rappbodetalsperre erweitert sein Konzept. Nicht nur Fast-Food-Fans sollen auf ihre Kosten kommen.

Die „Fettluke“ an der Rappbodetalsperre: Ein Imbiss für Vergnügungshungrige

Chris Erik Arendt ist der Inhaber der Fettluke, einem Imbiss an der Rappbodetalsperre am Harzdrenalin-Parkplatz.

Rübeland - Die Mittagszeit naht. Dem Duft der frisch frittierten Pommes können viele der Besucher nicht widerstehen. Eigentlich sind sie an die Rappbodetalsperre gekommen, um sich in eines der Harzdrenalin-Abenteuer zu stürzen. Doch bevor sie die Hängebrücke überqueren oder den Aussichtsturm erklimmen, brauchen sie erst einmal eine Stärkung. Die gibt es in der „Fettluke“, vor der die Schlange der Hungrigen immer länger wird.