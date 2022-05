Die Fichten-Zwillinge aus Ilsenburg

Im Garten des Ilsenburgers Thomas Just wachsen zwei Fichten . Eine stand vor 30 Jahren als Winzling auf dem Brockenplateau.

Wie Zwillinge stehen die beiden Fichten im Garten von Thomas Just in Ilsenburg. Der Baum rechts ist die Brockenfichte.

Ilsenburg - Nur wenige Meter stehen sie auseinander. Sie sehen fast gleich aus und sind doch so verschieden. Die beiden grünen Zwillinge sind Fichten und stehen im Garten von Thomas Just in der Ilsenburger Waldhöhenstraße.