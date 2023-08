Wie ist der Zustand der Ilse als Biotop? Das untersuchen Wissenschaftler derzeit in Ilsenburg. Worauf die Forscher achten und warum Fische nicht so interessant sind.

Ilsenburg - Die Ilse ist in ihrem innerstädtischen Verlauf derzeit ein Forschungsobjekt. Mitarbeiter des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Magdeburg (UFZ) untersuchen die Wasserqualität, die Wassermenge und auch die Artenvielfalt im Gewässer, wobei das Augenmerk weniger auf den Fischen liegt, wie Projektleiter Mario Brauns feststellte.

„Über die Fische ist ausreichend Wissen vorhanden, uns interessieren die kleinen Lebewesen, die nicht zuletzt das Futter darstellen“, sagt Brauns. Die vorhandenen Kleinstlebewesen würden über den Fluss mehr Informationen liefern als die Fische, fügt der studierter Gewässerbiologe hinzu. Und deshalb holt das Forscherteam neben Steinen, an denen die kleinen Tiere haften, auch Sediment aus dem Wasser, um die darin lebenden Tiere zu untersuchen.

Später wurde dann auch Sedimentgestein gesammelt, um die Kleinstlebewesen zu erkennen. Foto: Jörg Niemann

Die kleinen Tiere sind die Interessantesten.

So offenbart sich die für das menschliche Auge normalerweise nicht sichtbare Welt des Flussbetts. Kleine Würmer, ähnlich dem Regenwurm, finden sich da neben unterschiedlichen Larven von Insekten in den Sammelbehältnissen der Forscher wieder. „Mit unserer Forschungsarbeit im Auftrag der Europäischen Union wollen wir herausfinden, wie sich die biologische Vielfalt in den vergangenen Jahren im Fluss entwickelt hat und wie er sich entwickeln wird. Unter anderem soll dabei getestet werden, wie die bereits erfolgten Projekte zur ökologischen Durchlässigkeit auf die Ilse als Biotop wirken“, erklärt Mario Brauns, der seit kurzer Zeit selbst Ilsenburger und aus Magdeburg in den Harz gezogen ist.

Sein Team, mit dem er in Ilsenburg arbeitet, ist auch ein wenig international aufgestellt. So gehört neben Studenten und Praktikanten aus Deutschland auch die Italienerin Julia Pasquerlini zum Forscherteam, so dass ein Teil der Kommunikation in englischer Sprache erfolgt.

Bitte der Forscher: Nicht durch die Ilse laufen

Über ihre Arbeit sind die Forscher sehr auskunftsfreudig, denn Fragen ergeben sich schon wegen der auf Stativen montierten Messgeräte, die zeitweilig im Wasser stehen und für fragende Blicke von Vorübergehenden sorgen. In diesem Zusammenhang haben die Forscher eine Bitte an Anwohner und Passanten. Um so wenig Fremdeinflüsse wie möglich in die Ergebnisse zu bekommen, soll der Flusslauf der Ilse bis zum geplanten Ende der Forschungen am 2. September nicht betreten werden. Mit entsprechenden Infoblättern am Ufer weisen die Wissenschaftler auf ihr Anliegen hin.

Auch diese kleinen Lebewesen haben in der Ilse eine wichtige Funktion - nicht nur als Fischfutter. Foto: Jörg Niemann

Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass die Forschungen zurzeit nicht, wie noch vor Wochen geplant, auch im Nordharzer Bereich der stattfinden können. „Anfangs war unser Plan, auch im Veckenstedter Bereich der Ilse zu forschen.

Die jüngste Schwefelsäurehavarie hat dafür gesorgt, dass mit Sicherheit nicht nur Fische, sondern auch viele kleine Lebewesen verendet sind. Deshalb würden Messungen und Forschungen im dortigen Bereich gegenwärtig keine vernünftigen Ergebnisse bringen. Um dort zu forschen, muss sich die Natur erst wieder erholen“, sagt Brauns.

Die Untersuchungen finden übrigens nicht nur in Ilsenburg, sondern auch Spanien, Schweden und sogar in Brasilien statt. Das südamerikanische Land gilt dabei als Kooperationspartner für die EU. „In Brasilien ist entweder Regenzeit mit hohen Pegeln oder Trockenzeit mit wenig Wasser in den Flüssen. Jetzt ist dort die beste Zeit zum Forschen und deshalb sind derzeit dort auch Kollegen von uns unterwegs“, fügt Mario Brauns hinzu.