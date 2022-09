Die Nerven liegen blank

Unterhalb des Brockens kämpfen Einsatzkräfte weiter fieberhaft gegen die am Königsberg lodernden Flammen. Dank eingesetzter Hubschrauber und Löschflugzeuge gibt es erste Erfolge. Derweil herrscht in Harzdorf Schierke pure Angst. Die Ortsbürgermeisterin fordert radikales Umdenken.

Wernigerode/Schierke - Bei Christiane Hopstock liegen die Nerven blank: „Ich war gegenüber dem Nationalpark immer sehr kompromissbereit – jetzt aber ist meine Geduld wirklich am Ende.“ Die 54-Jährige redet sich schnell in Rage, wenn sie auf die lodernden Flammen am Königsberg oberhalb von Schierke angesprochen wird.