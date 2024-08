Harzer Sehenswürdigkeit wird zur Filmkulisse „Die Schule der magischen Tiere“: Dreharbeiten starten auf dem Wernigeröder Schloss - Was das für Besucher bedeutet

Das Wernigeröder Schloss wird in wenigen Tagen wieder zur Filmkulisse für „Die Schule der magischen Tiere“. Welche Einschränkungen die Dreharbeiten für Besucher mitbringen und was die Film-Reihe für den Tourismus in der Stadt bedeutet.