Vertauscht in Heudeber: Das Schild mit dem Richtungspfeil und das mit dem Straßennamen wurden jeweils an die andere Stelle gesetzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Heudeber - Autofahrer werden in Heudeber absichtlich in die Irre geschickt – und das mit offiziellen Verkehrsschildern: Urplötzlich werden in dem Nordharz-Ortsteil Einbahnstraßenregelungen umgekehrt, die Einfahrt in den Kreisverkehr verändert, Straßennamen vertauscht. „So etwas darf nicht mehr passieren“, fordert die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Anja Meyer (Wählergemeinschaft Heudeber/Nordharz).