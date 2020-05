Einbrecher haben zwei Firmenfahrzeuge eines Pizza-Lieferdienstes am Wernigeröder Bahnhof gestohlen.

Wernigerode (vs) l Einbrecher haben zwei Firmenfahrzeuge eines Pizza-Lieferdienstes am Wernigeröder Bahnhof gestohlen. Die unbekannten Täter drangen am späten Sonntagabend in das Gebäude ein und erbeuteten neben etwas Wechselgeld die Originalschlüssel der beiden VW Polo, berichtet ein Polizeisprecher.

Eines der Autos war am gestrigen Montagmorgen gegen 2.25 Uhr in einen Unfall in der Elise-Crola-Straße verwickelt: Beim Abbiegen nach rechts in die Theodor-Fontane-Straße kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Opel Corsa. Dieser wurde dabei gegen einen Zaunpfahl geschoben.

Der unbekannte Fahrer des VW Polo ergriff die Flucht. Der gesuchte Mann wird als etwa 18 bis 24 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und athletisch beschrieben. Er soll eine Camouflage-Jacke getragen haben. Den zweiten gestohlenen Lieferwagen fanden Polizeibeamte auf einem Feldweg an der Gustav-Petri-Straße.

Hinweise, insbesondere zum geflüchteten Unfallfahrer, erbittet das Polizeirevier Harz unter Telefon (0 39 41) 67 42 93.